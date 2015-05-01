بركان كالبوكو في تشيلي يثور لمرة ثالثة

رغم كون ثورة البركان الأخيرة أضعف من سابقتيها، الا انها ارسلت عمودا ضخما من الدخان والرماد في السماء

ثار بركان كالبوكو في تشيلي للمرة الثالثة في غضون 8 أيام، مما أدى بالحكومة إلى اجلاء 2500 من سكان المنطقة المجاورة.

وكان بعض من هؤلاء قد عادوا إلى مساكنهم للتو عقب ثوران البركان في الاسبوع الماضي.

ورغم كون ثورة البركان الأخيرة أضعف من سابقتيها، الا انها ارسلت عمودا ضخما من الدخان والرماد في السماء.

وكان كالبوكو قد أخذ سكان منطقة لوس لاغوس على حين غرة عندما ثار في الأسبوع الماضي بعد 54 عاما من السبات.

وأصدرت المصلحة الوطنية الشيلية للجيولوجيا والمناجم تحذيرا مشددا عقب ثورة يوم الخميس، محذرة من أن وضع البركان ما زال حرجا.

وكان الآلاف قد أخلوا من المناطق المحيطة بكالبوكو منذ الاسبوع الماضي.

وقالت الحكومة التشيلية إن كل الذين يقيمون في دائرة نصف قطرها 20 ميلا حول البركان عليهم مغادرة المنطقة فورا.

يذكر أن كالبوكو يعتبر واحدا من أكثر براكين تشيلي فعالية.