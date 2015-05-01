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وزير الصحة لـ «الرياض»: مازلت في مرحلة استكشاف.. امنحوني الوقت وليس هناك حل سحري

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وزير الصحة لـ «الرياض»: مازلت في مرحلة استكشاف.. امنحوني الوقت وليس هناك حل سحري وزير الصحة لـ «الرياض»: مازلت في مرحلة استكشاف.. امنحوني الوقت وليس هناك حل سحري

    امتنع وزير الصحة المهندس خالد الفالح في اول تصريح له بعد تعيينه وزيرا للصحة عن الكشف حول ابرز الملفات الصحية الشائكة والتي قد تكون ذات اولولية في مهمة عملة المقبل، وقال مجيبا على سؤال ل "الرياض": "لازلت في مرحلة استكشاف في اول يوم عمل لي، امنحوني الوقت وسأتواصل مع الاعلام في الوقت المناسب".

وشدد الوزير الفالح بضرورة تأهيل وتمكين العناصر البشرية المبدعة، مشيرا الى ان مستوى التعليم في المملكة عال، والمتميزون في قطاع التعليم يلتحقون بالقطاع الطبي وبالتالي الكفاءات العالية موجوده في كافة القطاعات الصحية، وسنرى ابداعها وتستمر في ذلك لتصل الى المستوى المأمول لدى القيادة والمواطن".

وتابع:"أنا مقتنع تماما بتميز الكفاءات الموجودة في القطاعات الصحية، وسوف نساهم معهم كفريق، وسأبني على الملفات والبنية التي قام بها الزملاء الاعزاء الاكفاء من الوزراء السابقين، اضافة الى الزملاء الموجودين حاليا بالقطاع الصحي بشكل عام، وما انا الا فرد من فريق، وسأدرس اراءهم".

وزاد:"ليس هناك حل سحري لأي مشكلة في العالم في اي قطاع وهذه تجربتي، والحلول دائما بحاجة للوقت والصبر وعمل مؤسسي وهو ما يحتاج للوقت".

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