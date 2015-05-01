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رئيس «نزاهة» يبعث برقيتي تهنئة إلى ولي العهد وولي ولي العهد

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رئيس «نزاهة» يبعث برقيتي تهنئة إلى ولي العهد وولي ولي العهد رئيس «نزاهة» يبعث برقيتي تهنئة إلى ولي العهد وولي ولي العهد

    ثمّن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، صدور الأوامر الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية رئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، واختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد وتعيينه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع رئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ورفع د. المحيسن بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيار سموه ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية رئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية.

وقال الدكتور المحيسن في برقية بهذه المناسبة "أتقدم لسموكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالتهنئة على اختياركم ولياً للعهد وتعيينكم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية رئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، وأسأل الله العلي القدير أن يمدكم بالعون والتوفيق لخدمة هذا الوطن في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- ومعربين لسموكم الكريم عن أصدق التبريكات على هذه الثقة الكريمة، والله يحفظكم ويرعاكم".

كما رفع د. المحيسن أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيار سموه ولياً لولي العهد وتعيينه نائباً ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع رئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وقال د. المحيسن: في برقية بهذه المناسبة "أتقدم لسموكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالتهنئة على اختياركم ولياً لولي العهد وتعيينكم نائباً ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع رئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأسأل الله العلي القدير أن يمدكم بالعون والتوفيق لخدمة هذا الوطن في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- ومعربين لسموكم الكريم عن أصدق التبريكات على هذه الثقة الكريمة، والله يحفظكم ويرعاكم".

واختتم تصريحه سائلاً الله العلي القدير أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-.

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