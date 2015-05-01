اجتماع سعودي روماني لبحث تعزيز العلاقات البرلمانية

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الرومانية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله الناصر اجتماعاً امس مع أعضاء البرلمان الروماني برئاسة عضو البرلمان السيناتور تايتوس كارلوتين المرافقين لدولة رئيس وزراء رومانيا فيكتور بونتا في إطار زيارته الحالية للمملكة.

ورحب عبدالله الناصر بأعضاء وفد البرلمان الروماني ووصف العلاقات بين المملكة ورومانيا بالمتميزة وتحظى بدعم واهتمام من القيادتين في البلدين الصديقين، منوهاً بحرص مجلس الشورى والبرلمان الروماني على توثيق أواصر العلاقات البرلمانية بينهما بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

وأكد الناصر أن زيارة دولة رئيس وزراء رومانيا والوفد المرافق له للمملكة ولقاءه بخادم الحرمين الشريفين ستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين والدفع بها إلى مجالات أرحب.

وأشار الناصر إلى الزيارة التي قام بها وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الرومانية في مجلس الشورى إلى جمهورية رومانيا مؤخراً، وما حققته من نتائج من شأنها الإسهام في دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين المملكة ورومانيا.

من جانبه أكد عضو البرلمان الروماني تايتوس كورلتين عن سعادته وأعضاء البرلمان بزيارة المملكة العربية السعودية والالتقاء بأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى مؤكداً أهمية تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التي تمتد لأكثر من عشرين عاماً وأشاد بالعلاقات البرلمانية بين البرلمان الروماني ومجلس الشورى مشيراً الى أن زيارة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى رومانيا عام 2011م وما تبعها من زيارات متبادلة بين أعضاء لجان الصداقة البرلمانية أسهمت في فتح مجالات أوسع للعلاقات بين البلدين.

وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف الميادين الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية إلى جانب تطوير التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الروماني وأهمية تفعيل دور لجنتي الصداقة في المجلسين في تطوير ودعم العلاقات البرلمانية من خلال تبادل الزيارات بين أعضاء اللجنتين.