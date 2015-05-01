أوباما يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق الأسبوع المقبل

يلتقى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزانى وهو حليف أساسى للولايات المتحدة فى حربها ضد تنظيم داعش، الرئيس الأميركى باراك أوباما الأسبوع المقبل فى البيت الأبيض، حسب ما أعلنت مسؤولة أميركية الخميس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مارى هارف ان زياردة مسعود البرزانى الذى سيصل الاحد، تتضمن محادثات مع اوباما ومع نائب الرئيس جو بايدن ومع مساعد وزير الخارجية انطونى بليكن حول الحملة العسكرية الهادفة الى "اضعاف وبالنهاية تدمير" تنظيم الدولة الإسلامية.

وتعتبر قوات البشمركة الكردية عنصرا أساسيا على الأرض فى التحالف ضد تنظيم داعش وقد تلقت أسلحة من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

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