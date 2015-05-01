مرض الانسداد الرؤى المزمن “COPD” يرفع احتمالات الموت المفاجئ

مرض الانسداد الرئوى المزمن (COPD) هو بالفعل السبب الرئيسى الثالث للوفيات فى العالم، وكشفت دراسة أوروبية جديدة أن مرض الانسداد الرئوى المزمن وهو من أمراض الجهاز التنفسى قد يسبب الموت القلبى المفاجئ.>• ما مرض الانسداد الرؤى المزمن؟>“COPD” هو مرض غير قابل للشفاء وينطوى على مزيج من انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية، وغالبا ما يرتبط بالتدخين.

وقال الباحثون إن هذا المرض ارتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والموت القلبى المفاجئ فى قطاعات معينة من الأشخاص المريضة.

وأوضح الباحثون أن مرض الانسداد الرئوى المزمن هو مؤشر خطر للموت القلبى المفاجئ فى عموم السكان، ويزيد هذا الخطر لمن هم فى المراحل الأخيرة لهذا المرض.

>• التدخين السبب

>وقال الدكتور لاهوس، وهو باحث فى مستشفى جامعة غنت فى بلجيكا، إن كثير من المرضى الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوى المزمن كانوا أو هم من المدخنين، فالتدخين هو السبب رقم واحد لأمراض القلب.

وأضاف الدكتور لين هوروفيتز، وهو متخصص فى أمراض الرئة فى مستشفى لينوكس هيل فى مدينة نيويورك، أن مرض الانسداد الرئوى المزمن يرتبط أيضاً مع عدم انتظام ضربات القلب، مثل الرجفان الأذينى.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى “Health Day News”، وذلك فى الثلاثون من شهر إبريل الجارى.