قراءة الآباء للأطفال تحفز "نشاط الدماغ" لديهم

أثبتت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون أمريكيون أن قراءة الآباء للأطفال الصغار قد تحفز نشاط الدماغ لديهم وتدعم مهارات القراءة أيضاً فى وقت مبكر.

ولتأكيد نتائج الدراسة، استخدم الباحثون بقيادة الدكتور جون هوتون بمركز سينسيناتى للأطفال الطبى، الرنين المغناطيسى لمراقبة أدمغة 19 طفلا فى مرحلة ما قبل المدرسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 سنوات، الذين استمعوا إلى قصص تتناسب مع أعمارهم على خلال سماعات الرأس.

كما قال الآباء خلال الدراسة: إنهم قدموا معلومات عن تفاعلهم مع أطفالهم، بما فى ذلك عدد المرات التى قاموا بقراءة القصص لهم، وفقاً للباحثين.

• فوائد القراءة فى المنزل

>ووجد فريق هوتون أن ممارسة القراءة فى المنزل بانتظام ارتبطت بقوة مع تنشيط مناطق معينة فى المخ التى تعمل على الحصول على معانى اللغات.

وأوضح هوتون أن هذه المناطق تلعب دورا حاسما فى الحديث والقراءة، وذلك وفقاً لدراسة التى عرضت مؤخراً فى الاجتماع السنوى لجمعيات أكاديمية طب الأطفال فى سان دييجو.

ولاحظ الباحثون أن هناك تنشيطا قوياً بشكل خاص فى مناطق الدماغ التى تدعم الصور العقلية، وهذا النوع من التصور يلعب دورا رئيسيا فى فهم الروايات واستعداد الأطفال للقراءة من خلال تمكينهم من "رؤية" و"سماع" القصة.

قد نشرت الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى 30 من شهر إبريل الجارى.