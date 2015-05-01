تواصل الاحتجاجات في بالتيمور على وفاة الشاب الأسود فريدي غراي

يشارك مئات من المواطنين في مسيرة في أنحاء المدينة على الرغم من رداءة الأحوال الجوية العاصفة

شهدت مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأميركية مزيدا من المظاهرات إحتجاجا على وفاة الشاب الأسود فريدي غراي متأثرا بجروح أصيب به بينما كان رهن الإعتقال على أيدي الشرطة.

ويشارك مئات من المواطنين في مسيرة في أنحاء المدينة على الرغم من رداءة الأحوال الجوية العاصفة.

ولم يُكشف عن النتائج الأولية للتحقيقات التي أجرتها الشرطة حول وفاة الشاب غراي البالغ من العمر خمسة وعشرين عاما.

إلا أن نائب مفوض الشرطة في بالتيمور كيفن دايفيس قال إن التحريات أظهرت محطة لم يكشف عنها من قبل توقفت عندها سيارة الشرطة بينما كانت تنقل غراي الى السجن.