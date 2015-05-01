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تفاصيل القبض على ثالث متهم حاول الانضمام لـ"داعش ليبيا"

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تفاصيل القبض على ثالث متهم حاول الانضمام لـ"داعش ليبيا" تفاصيل القبض على ثالث متهم حاول الانضمام لـ"داعش ليبيا"
أمر على السيسى وكيل أول نيابة العجوزة، برئاسة المستشار أحمد دبوس رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، بحبس شاب لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه لاتهامه بمحاولة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، عن طريق أحد الأشخاص المنضم لتنظيم داعش بليبيا، وذلك بعد فشل سفره.

كشفت التحقيقات التى باشرها على السيسى مع المتهم ويدعى "حاتم.إ" اعتراف المتهم بنيته السفر إلى ليبيا والانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية هناك للجهاد مع أعضاء التنظيم، حسب أقواله، بعد نجاحه فى السفر إلى الحدود المصرية الليبية، ولكن وقع حادث سير جعله يرجع إلى .

وأضاف المتهم أنه كان يستقل سيارة نقل وآخرين وأثناء توجههم إلى ليبيا عبر الدروب الجبلية، انقلبت بهم السيارة ولم يتوفى منهم أحد، لكنهم أصيبوا فقط، وبعدها قرر العودة إلى مصر للسفر مرة أخرى، واعترف على أسماء باقى المتهمين، وأن من بينهم شخص يدعى "حسام" نجح فى السفر إلى سوريا والانضمام إلى التنظيم هناك.

وأشار المتهم إلى أنه بعد رجوعه إلى مصر تم القبض عليه وذلك بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره هو و11 آخرين حاولوا الانضمام إلى داعش، وأن شخصا يدعى "عثمان إسماعيل" هارب، هو من يقوم بتسفيرهم بمشاركة رجال البدو عن طريق الدورب الجبلية ومتابعتهم حتى وصولهم إلى عناصر التنظيم، وأن "عثمان" هو أحد عناصر داعش داخل ليبيا.

ويعد هذا المتهم هو الثالث الذى يتم القبض عليه خلال شهرين داخل الجيزة بعد أن أصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضار لعدد كبير من المتهمين وصل إلى 11 متهما، حاولوا الانضمام للتنظيم الإرهابى عن طريق أحد الأشخاص المنضم للتنظيم.

ووجهت النيابة للمتهم تهما منها الانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية التى حملت رقم 2428 لسنة 2015 جنح العجوزة، وطلبت النيابة القبض على باقى المتهمين الهاربين.

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مصر 365

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