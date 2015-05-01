وفاة الضحية الثالثة فى واقعة إطلاق ضابط النار على أسرته بكفر الشيخ

توفيت، منذ دقائق، هبة شقيقة الضابط عصام عابدين المحال للاحتياط، والتى تم نقلها لمستشفى المنصورة لخطورة حالتها إثر إطلاق شقيقها الضابط النار مسدس كان بحوزته على أسرته بعد مشادة مع زوجة أبيه، ما أدى لمصرعها وزوجها والد الضابط.

وكانت نيابة الرياض تحت إشراف المستشار محمد الحلو المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد عاينت موقع الحادث بمنزل والد الضابط، وتم التحفظ على كل ما يوجد بالمنزل ورفع البصمات.

وتم تشريح جثة كل من "عابدين عبد العاطى خيرت" 50 سنة وسومة شعبان حميدة 45 سنة، اللذان لقيا مصرعهما بطلقات نارية وصرحت النيابة بدفن الجثمانين واستلم أهالى القتيلة جثمانها لتدفن فى قرية 75 التابعة لمركز الحامول، واستلم أهالى الزوج عابدين عبد العاطى والد الضابط المحال للاحتياط ليدفن فى عزبة الكوم التابعة للرياض.

وكان اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا من المقدم هيثم الهياتمى رئيس مباحث الرياض، يفيد بحدوث مشاجرة عائلية وإطلاق نار بقرية الكوم التابعة لمركز الرياض، فانتقلت قوة من مباحث المركز وتبين إطلاق ضابط مصاب بحالة نفسية النار على أسرته، عقب نشوب مشادة مع زوجة أبيه، وحينما حاول والداه عابدين عبد العاطى خيرت 52 سنة الإمساك بالمسدس الذى كان بحوزة الضابط المحال للاحتياط، تلقى رصاصة أودت بحياته، كما لقيت زوجة أبيه سومة شعبان حميدة 45 سنة، مصرعها، وأصيب شقيقه إيهاب 25 سنة خريج شريعة وقانون بطلق نارى بالذراع الأيسر، وأصيبت شقيقته هبة بطلق نارى نافذ بالصدر من الناحية اليمنى أدى إلى وفاتها فيما بعد، وتم نقل المصابين للمستشفى العام، وتم إجراء عملية جراحية لشقيق الضابط لخطورة حالته، وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثث.

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