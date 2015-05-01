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العبادى يطالب بتحرير أرض العراق من داعش وعدم الإلتفات للشائعات المعادية

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العبادى يطالب بتحرير أرض العراق من داعش وعدم الإلتفات للشائعات المعادية العبادى يطالب بتحرير أرض العراق من داعش وعدم الإلتفات للشائعات المعادية
طالب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى ببذل المزيد من الجهود لتحرير كل بقعة من أرض العراق يحتلها تنظيم داعش الإرهابى، وعدم الالتفات للشائعات المعادية.

جاء ذلك خلال زيارة العبادى مساء الخميس لمقر العمليات المشتركة للاطلاع على سير العمليات الامنية والعسكرية فى قواطع العمليات وبالاخص فى محافظة الأنبار غربى العراق.

ونبه العبادى إلى أن هناك من يحاول ان يؤثر على معنويات الجنود وهم يقاتلون العدو من خلال اطلاق شائعات مغرضة وتقديم خدمة للتنظيمات الارهابية، وقال"علينا ان لانتاثر بهم، ان الجميع يعلم اهمية الجانب النفسى الذى يمثل ثلثى المعركة".
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