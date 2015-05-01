المجلس المروري الاتحادي يوصي بمنع نقل المصابين في سيارات خاصة

أكد اللواء المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات رئيس المجلس المروري الاتحادي أن المجلس قد رفع توصية بمنع وحظر نقل أي شخص لأي مصاب في حادث، ولابد من قيام سيارات الإسعاف بتلك المهمة، ويمنع أيضاً تجاوز السرعة المحددة عند نقل أي مصاب إلى المستشفى مشيراً الى ان بعض الأشخاص يتذرعون بهذا الأمر عند ارتكابهم مخالفات سرعة.

كما أوصى في جلسته الأخيرة التي انعقدت ظهر امس في نادي الضباط بالقرهود بحضور العقيد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بعدم جواز تسيير كراسي أو مركبات المرضي من العجزة أو ذوي الإعاقة وقيادتها على جانبي الطريق إلا في حالات الضرورة القصوى..

وتلغى نهائياً من السير في المسار اليمين في حالة وجود رصيف بالشارع، لافتاً الى انها تتعرض لخطورة بالغة أثناء سيرها بين المركبات الأخرى مما ينذر بالخطر.

وقال اللواء الزفين ان المجلس ناقش بنود اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، واتخاذ عدد من التوصيات ، تتماشى والتعديلات الجديدة في القانون التي يتم إعدادها حالياً لافتاً إلى أن هناك توصية بنظام تزويد المركبات، التي اتخذها المجلس في اجتماعه السابق..

والتي طالبت بأن يكون تزويد المركبات تحت رقابة أجهزة الشرطة، او أي جهة رسمية يتم اعتمادها، مع تحديد الورش التي تقوم بأعمال التزويد اعتمدت فعلياً، وتم رفعها الى مجلس الوزراء للاعتماد.

وقال الزفين ان اعضاء المجلس أوصوا بدراسة تحديد نسبة الكحول في الدم لمن يتم ضبطهم يقودون مركباتهم تحت تأثير المشروبات الكحولية، حيث يتم في الاجتماع المقبل على تحديد النسبة الجديدة، كما أوصى المشاركون على منع سير الدراجات الهوائية كلياً على الطرق التي تزيد سرعتها على 60 كيلو متراً في الساعة.

ونوه اللواء الزفين الى ان المجلس اتخذ توصية أيضاً بشأن ربط حزام الأمان، وانه سيتم ربط الحزام وفقاً لبنية جسد الشخص وطوله، وليس لسنه لافتاً انه قد يكون الشخص عمره 10 سنوات لكن جسمه طويلاً وهنا يكون الحزام الزامياً او العكس ممكن يكون الشخص كبيراً سناً ولكن جسده ضئيل وربط الحزام قد يعوق تحرك رقبته أو قد يشكل خطورة عليه أثناء الجلوس او في حالة وقوع حادث.

وأضاف اللواء الزفين الى ان المجلس أوصى بحظر استخدام آلة تنبيه المركبات كلياً طوال اليوم أمام المساجد، والمستشفيات، والاحياء السكنية منعاً للإزعاج الا في حالة تنبيه شخص مار، لافتاً ان اللائحة الحالية تسمح باستخدامها من 12 مساءً الى 6 صباح..

وان المجلس رفع توصية بشأن الإشراك والتنسيق مع الأجهزة الشرطية عند قيام الجهات المعنية بغلق احد الطرق، كما اتخذ اعضاء المجلس توصية بحظر استخدام الطرق الأحادية، او نهر الطرق التي لا توجد بها ارصفة من قبل المشاة.

وأضاف اللواء الزفين انه تم اتخاذ توصية بضرورة إخطار جهات الترخيص عند تنظيم اية فاعلية، مشيراً ان هذه التوصية يندرج تحتها تنظيم سباقات المركبات، أو غيرها من الفعاليات لابد من إخطار جهة الترخيص سواء كانت الشرطة أو هيئة الطرق.