بن فهد: أكاديمية شرطة دبي حريصة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأمنية

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في أكاديمية شرطة دبي - المركز الدولي للأمن والسلامة (ICSS)، في اجتماع الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية البشرية (IFTDO)، الذي انعقد في تايلاند، لمناقشة الاستعدادات الجارية للمؤتمر القادم في دورته (44) التي ستنعقد في ماليزيا بتاريخ 24-27 أغسطس 2015م.

ومثل القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، عضو الاتحاد، رئيس مؤتمر الاتحاد في دورته (43) التي انعقدت بدبي في مارس 2014م، يرافقه المقدم ناصر إبراهيم كاظم، مدير المركز الدولي للأمن والسلامة (ICSS)، الأمين العام لمؤتمر دبي السابق، عضو لجنة تنسيق المؤتمر.

وأكد بن فهد حرص أكاديمية شرطة دبي على ترجمة توجيهات اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، على تعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الشرطية والأمنية كافة، وتقديم الدعم من خلال الخبرات والتجارب التي تمتلكها شرطة دبي في صناعة وإدارة المؤتمرات العالمية، مستعرضاً أفضل الطرق لاستقطاب المتحدثين الرئيسيين ومعايير اختيارهم وأساليب وأدوات التسويق ووسائل التنظيم الأمثل للمؤتمر..

كما استعرض أيضاً ملف استضافة دبي لمؤتمر الاتحاد في دورته السابقة، والتي تعد نموذجاً يحتذى به في عملية المقارنة والاسترشاد، وأهم النقاط التطويرية في صناعة المؤتمرات، من خلال حوار الأجيال واللقاء المباشر بين مديري تنمية الموارد البشرية في المؤسسات الناجحة في الدولة، والتي تضمنت طرح التوقعات والتطلعات للموارد البشرية في المنطقة.

ومن جانب آخر أعلن اللواء بن فهد، عن جائزة القيادة العامة لشرطة دبي – أكاديمية شرطة دبي، للبحث العلمي في مجالي التعليم والتدريب، والتي تهدف إلى تطوير البيئة التعليمية والتدريبية من خلال البحوث العلمية والمقارنات المرجعية وتصب في مجملها لخدمة فئة الطلاب والموظفين.

وناقش الاجتماع الجوانب التطويرية لمنظمات التعليم والتدريب العالمية بهدف الارتقاء بتلك المنظومة لتحقيق رفاهية الشعوب في المنطقة والعالم أجمع، كما بحث المجتمعون إنشاء مكاتب إقليمية تتولى تنظيم واستضافة المؤتمرات والفعاليات الإقليمية بهدف تنشيط الجوانب المتعلقة بالبحث العلمي والتعليم المستمر وصولاً للاستفادة من أفضل التجارب الناجحة كنموذج يحتذى به في مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية في مراكز التعليم والتدريب.