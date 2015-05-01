اعتماد 1015 من مستحقي الدعم السكني

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله..

ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 1015 مواطناً من مستحقي الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 535 مليون درهم توزعت ما بين 835 قرضاً و180 منحة وتنوعت القرارات ما بين 464 بناء جديداً و73 من فئة استكمال مسكن و15 من فئة إضافة على مسكن و9 من فئة صيانة مسكن و453 مسكناً حكومياً ضمن المجمعات السكنية و2 من فئة شراء مسكن. كما تشمل هذه الدفعة 920 قراراً ضمن خطة الأجندة الوطنية 2021 والمتمثلة بتقليص سنوات الانتظار للحصول على الدعم السكني إلى سنتين من تقديم الطلب المكتمل الوثائق بما فيها الأرض.

الاستقرار الأسري

وقال معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي إن هذه الدفعة جاءت ترجمة لحرص القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين وتلبية المسكن الملائم للأسرة المواطنة وتحقيق الاستقرار الأسري والعيش الكريم للوصول إلى سعادة المواطنين ..

والتي هي في مقدمة أولويات البرنامج، وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان اجتماع مجلس إدارة البرنامج الثالث لعام 2015 وذلك بمبنى البرنامج الرئيسي بدبي.

ورحب النعيمي في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس وناقش الاجتماع جدول الأعمال وصادق على محضر اجتماعه السابق كما تطرق لمشروع تعديل اللائحة التنفيذية رقم 10 لسنة 2009 بشأن البرنامج ومذكرات لجنة مراجعة وتدقيق طلبات الدعم السكني إلى جانب مستجدات الأراضي والمجمعات السكنية وما يستجد من أعمال.

مستجدات الأراضي

وفي إطار مستجدات الأراضي والمجمعات السكنية، قالت المهندسة جميلة محمد الفندي مدير عام البرنامج، إنه جاري الانتهاء من إجراءات الترسية على مشروع مجمع عجمان السكني والذي يتضمن إنشاء وإنجاز وصيانة 306 مساكن في منطقة الرقايب »2« بتكلفة إجمالية قدرها 350 مليون درهم، ويمتد على مساحة أرض تبلغ 300 ألف متر مربع، ومدة تنفيذ تبلغ 24 شهراً.

وأشارت الفندي إلى أن البرنامج بدأ بتفعيل نظام حجز مساكن مجمعي الاتحاد وخليفة السكنيين يوم السبت الماضي للمرحلة الأولى والذي تم تفعيله للمستفيدين الذين تم استكمال إجراءاتهم من قبل لجنة تخصيص المساكن في المجمعات السكنية. وقالت مدير عام البرنامج، إن 280 مستفيداً قاموا بحجز مساكنهم من خلال نظام مجمعات زايد منهم 211 مسكناً تم حجزه في مجمع الاتحاد بالشارقة و69 مسكناً بمجمع خليفة بدبا الفجيرة.

ملتقى المتعاملين

وأضافت الفندي إلى أن البرنامج كان حريصاً على الأخذ بآراء المواطنين من خلال استطلاع رأي نفذه في ملتقى المتعاملين بفرع البرنامج بالفجيرة أواخر الشهر الماضي حول مجمع الرق بدبا الحصن بإمارة الشارقة والذي يضم 240 فيلا سكنية وذلك للوقوف على تطلعات المتعاملين وإشراكهم في بناء مستقبلهم السكني وتلمس احتياجاتهم.

وفي رأس الخيمة ناقش البرنامج الشهر الجاري مع وفد من بلدية رأس الخيمة توفير أراض سكنية جديدة للمواطنين إلى جانب مناقشة آخر مستجدات مشروع مدينة بطين السمر السكنية والمزمع البدء بتنفيذه في النصف الثاني من العام الجاري.

وفي الفجيرة جارٍ تخصيص مساكن مجمع خليفة السكني للمرحلة الثانية للمستفيدين الذين تم استكمال إجراءاتهم من قبل لجنة تخصيص المساكن في المجمعات السكنية. مجالات الاستفادة من الدعم السكني.

طرق الاستفادة

وقال المهندس محمد أحمد المحمود المدير التنفيذي لشؤون الإسكان، أن مقدمي طلبات الدعم السكني يمكنهم الاستفادة من الدعم بعدة طرق مختلفة تضم إما صيانة مسكن أو إضافة لمسكن قائم أو بناء مسكن جديد ويشترط أن يكون مقدم الطلب مالكاً لأرض وقد باشر في الأعمال ..

وأن يكون قد أنجز ما يقارب من قيمة الدعم السكني أو أن يتقدم بما يثبت امتلاكه المبلغ المطلوب منه تنفيذه قبل الاستفادة من مبلغ الدعم السكني الصادر من البرنامج أو السكن ضمن مساكن المجمعات السكنية بحيث يتم تحديد نموذج المسكن المطلوب بناء على المعايير الخاصة بتوزيع المساكن ضمن المجمعات السكنية.

القرار الذكي

وأوضح محمد عبداللطيف لوتاه المدير التنفيذي للخدمات المساندة أنه وفي إطار اعتماد مجلس إدارة البرنامج لــ1015 قرار دعم سكني، يمكن لجميع المستفيدين من الدعم السكني استلام قراراتهم عن طريق الدخول للموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الويب والأجهزة الذكية وطباعة قرار الدعم السكني مباشرة مما يوفر عليهم الوقت والجهد للوصول إلى أفرع البرنامج لاستلام قراراتهم.

وأضاف لوتاه، أنه ومباشرة بعد الإعلان عن أسماء المستفيدين يتم تفعيل رسائل موافقات الدعم السكني في الصفحة الخاصة بالمستفيدين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج واختيار طباعة قرار الدعم السكني.

إجراءات

وأشار حسين عبدالله البشر مدير إدارة الاتصال الحكومي بالبرنامج، أن البرنامج وفر خط اتصال مباشر مع المستفيدين للرد على كافة استفساراتهم حول كل ما يدور عن كيفية الاجراءات الواجب اتباعها بعد صدور قرار الموافقة على الدعم السكني من خلال مركز الاتصال الذي يعمل لمدة 12 ساعة يومياً خلال أيام العمل الرسمية على الرقم 80092933.

ويمكن للمستفيدين زيارة

شبكةعيونالإخبارية

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