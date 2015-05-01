حاكم أم القيوين يؤدي صلاة الجنازة على جثامين عائلة الغفلي

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان صلاة الجنازة في مسجد فلج المعلا على جثامين المغفور لهم أحمد راشد نايع الشاوي الغفلي وزوجته موزة نايع سالم الشاوي الغفلي وشقيقتها جواهر والطفلة لطيفة أحمد راشد نايع الشاوي الغفلي الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى إثر حادث أليم.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري في أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإنسانية إضافة إلى عدد من الشيوخ وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة، وشيعت جثامين المغفور لهم إلى مثواهم الأخير في مقبرة فلج المعلا.

وقدم صاحب السمو حاكم أم القيوين والشيوخ واجب العزاء والمواساة إلى ذوي الفقيدين داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم آلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وكان الحادث وقع عندما اصطدمت مركبتان على شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالقرب من منطقة الراشدية بأم القيوين، وقال مصدر من شرطة أم القيوين إن غرفة العمليات تلقت في الساعة السابعة والنصف مساء الأربعاء الماضي بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين بالقرب من منطقة الراشدية باتجاه أم القيوين وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف الوطني والشرطة إلى الموقع..

حيث تبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام مركبة يقودها مواطن بمركبة أخرى من الخلف ما أدى إلى انحراف المركبة الثانية التي تقل 5 أفراد من أسرة واحدة وبالتالي تدهورها على الطريق واصطدامها بحاجز حديدي وعمود إنارة ما أسفر عن وفاة 4 منهم، ونجاة طفل، حيث نقلوا إلى مستشفى الذيد في حين لم يصب سائق المركبة المتسببة في الحادث.