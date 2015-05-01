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ويندوز 10 سيكون "مفتوحا" لتطبيقات آبل وأندرويد

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ويندوز 10 سيكون "مفتوحا" لتطبيقات آبل وأندرويد ويندوز 10 سيكون "مفتوحا" لتطبيقات آبل وأندرويد

ترغب مايكروسوفت بالترويج لاجهزتها المحمولة

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها بصدد أطلاق برامج من شأنها تيسير استخدام التطبيقات التي تعمل بنظامي آبل وأندرويد في الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز.

وقالت الشركة إن المبرمجين الذين ينتجون تطبيقات تعمل على نظام آبل سيمكنهم، بعد اجراء بعض تغييرات طفيفة، أن يجعلوها ملائمة للعمل تحت نظام ويندوز 10 على الأجهزة المحمولة.

أما العديد من تطبيقات أندرويد، فسيكون بأمكانها العمل مع ويندوز 10 دون تغيير.

ولكن خبراء يقولون إن الخطوة تعتبر "حلا ناقصا" لمشكلة مايكروسوفت المتمثلة في اقناع المستهلكين باستخدام نظام ويندوز في الأجهزة المحمولة من هواتف والواح.

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