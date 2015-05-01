إخوانى منشق: تواجد قيادات الجماعة فى ماليزيا هدفه الضغط للإفراج عن مرسى

قال سامح عيد، القيادى الإخوانى المنشق، إن التصعيد الخارجى الذى تمارسه الإخوان حاليًا مع دول جنوب شرق آسيا، وخاصة ماليزيا، هدفه الضغط على تلك الدول للمطالبة بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى بعد الحكم الذى صدر ضده بالحبس 20 عامًا فى قضية أحداث الاتحادية مؤخرًا.

وأضاف عيد لـ"اليوم السابع"، أن الجماعة تحاول مخاطبة تلك الدول التى تكثر فيها الجاليات المسلمة لاسيما دول ماليزيا وإندونيسيا وغيرها، لتشكيل حلف دولى فى الخارج ضد مصر، مستغلة المؤتمر الذى يعقد فى ماليزيا، موضحًا أن الجماعة أصبحت صورتها سيئة أمام أنصارها بعد الأحكام التى صدرت ضد قياداتها، مما يجعلها تكثف جولاتها الخارجية كى تغطى على الفشل الداخلى، وعدم تمكنها من الإفراج عن قياداتها كما وعدت أنصارها.