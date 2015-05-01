"الزراعة" تستبعد 398 ألف فدان من توزيع الأسمدة لدخولها كردون مبانى

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من حصر 398 ألف فدان بمحافظات الجمهورية لاستبعادها من توزيع الأسمدة الموسم الصيفى منها 342 ألفا فدان، لعدم أحقيتها فى الحصول على الأسمدة، لدخولها فى الكردونات والأحوذة للقرى بـ21 محافظة، واستبعاد الحيازات الوهمية والزراعات المخالفة من الأسمدة، بالإضافة إلى 56 ألف فدان تم التعدى عليها بالبناء أو التجريف منذ ثورة يناير وحتى الآن .

كانت وزارة الزراعة قد أصدرت توجيهات إلى اللجنة التنسيقية للأسمدة ورؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة بضرورة التنبيه على الجمعيات التعاونية الزراعية، والتابعة للقطاعات المختلفة "الائتمان، الإصلاح والاستصلاح"، بالمحافظات بعدم صرف أى مقررات سمادية للزراعات الصيفية المخالفة للقواعد المعمول بها، ومخالفات المتعدين على الأراضى الزراعية بالبناء والتجريف والتشوين والحيازات الوهمية.

قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": إن جمعيات الإصلاح والاستصلاح تسلمت دفاتر سجل "2" مساعد خدمات، لتسجيل الأراضى المتعدى عليها سواء بالتجريف أو التبوير أو البناء لرصد المساحات الحقيقية للأراضى الزراعية بعد تحقيقها ورصد إجمالى الحيازات سواء تم التعدى عليها أو مازالت أراض زراعية، وتشكيل لجان فنية لمتابعة عمليات التوزيع، وضبط المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء وعمل معاينات على أرض الواقع لمنح الفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط بالمحافظات.

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