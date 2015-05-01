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ننشر صور تفقد الرئيس السيسى مبنى مجلس البرلمان الإسبانى

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته إسبانيا مبنى مجلس البرلمان الأسبانى، وذلك خلال لقائه برئيس المجلس النواب خوسوس ماريا باسادا، بحضور رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس النواب الإسبانى.

فيما دعا الرئيس السيسى، رئيس مجلس النواب، لزيارة عقب تشكيل مجلس النواب المصرى لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين التى ستضيف بعُداً جديداً للعلاقات الثنائية.

وأكد رئيس مجلس النواب الإسبانى، أهمية دعم الاتحاد الأوروبى والحكومة الإسبانية لمصر فى حربها ضد الإرهاب، مشيرًا إلى أن الحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب ليست فقط للصالح الداخلى أو الإقليمى، وإنما من أجل الاستقرار والأمن فى العالم بأسره.

وفى ختام اللقاء، أهدى رئيس مجلس النواب الإسبانى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، نموذجًا مجسمًا لمبنى مجلس النواب الإسبانى كهدية تذكارية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل إلى مطار القاهرة الدولى، عقب زيارته لإسبانيا مساء الخميس، وذلك بعد أن التقى الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، وأجرى لقاءات مع رئيس مجلس النواب ورؤساء المجموعات البرلمانية والحزبية، حيث بحث آفاق التعاون المستقبلى بين مصر وإسبانيا فى مختلف المجالات.

الرئيس السيسى يتفقد مبنى مجلس البرلمان الإسبانى -اليوم السابع -5 -2015
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الرئيس السيسى يتفقد مبنى مجلس البرلمان الإسبانى

الرئيس السيسى يستمع لشرح رئيس مجلس النواب ورؤساء المجموعات البرلمانية -اليوم السابع -5 -2015
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الرئيس السيسى يستمع لشرح رئيس مجلس النواب ورؤساء المجموعات البرلمانية

الرئيس السيسى يصافح خوسوس ماريا باسادا رئيس مجلس النواب -اليوم السابع -5 -2015
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الرئيس السيسى يصافح خوسوس ماريا باسادا رئيس مجلس النواب

الحرس الجمهورى يستعرض مراسم زيارة الرئيس السيسى مقر مجلس النواب الإسبانى -اليوم السابع -5 -2015
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الحرس الجمهورى يستعرض مراسم زيارة الرئيس السيسى مقر مجلس النواب الإسبانى


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مصر 365

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