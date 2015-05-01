حزب النور يلتقى وزير التربية والتعليم ويطرح رؤية لتطوير المناهج

التقى وفد من حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، برئاسة الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، بوزير التربية والتعليم الدكتور محب محمود كامل الرافعى، مساء الخميس، وذلك فى إطار التواصل المستمر بين الحزب والوزارة ضمن خطة الحزب فى التواصل مع المؤسسات وتبادل الآراء والسماع من المسئولين عن قرب ونقل المشاكل الخاصة بكل الوزارات.

ضم وفد الحزب كلاً من الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، والمهندس أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسى، والمهندس عمرو مكى مساعد رئيس الحزب للشئون الخارجية، والدكتور عادل توفيق رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة السادات.

وقال المهندس عمرو مكى مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية لـ"اليوم السابع"، طرحنا خلال لقائنا بوزير التعليم رؤية كاملة لتطوير التعليم بشكل عام، مضيفاً: "أكدنا أن مناهج التعليم لها دور كبير فى لحفاظ على النسيج المجتمعى".

وأشار "مكى"، إلى أنهم طالبوا بوجود معايير لقبول المناهج، موضحًا أنهم طرحوا رؤية لكيفية رفع كفاءة المعلم، مضيفاً: "شددنا على ضرورة تكامل وزارة التعليم مع الوزارات المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى ودور الإعلام فى دعم منظومة التعليم".

وعن حرق الكتب داخل مدرسة، قال "مكى" نقلنا استياء المصريين من هذه المشاهد، وقد أكد الوزير أنه ليس مع هذه الفكرة، مضيفاً: "طالبنا خلال اللقاء أن يتم تنقيح الكتب ومراجعتها من خلال لجنة مختصة، وقد أكد الوزير أنه تم تشكيل لجنة لذلك بمشاركة أساتذة من الأزهر الشريف".