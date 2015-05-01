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تقرير سرى للأمم المتحدة: إيران تُسلح الحوثيين فى اليمن منذ 2009

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تقرير سرى للأمم المتحدة: إيران تُسلح الحوثيين فى اليمن منذ 2009 تقرير سرى للأمم المتحدة: إيران تُسلح الحوثيين فى اليمن منذ 2009
جاء فى تقرير سرى لخبراء فى الأمم المتحدة رفع إلى مجلس الأمن الدولى، أن إيران تقدم أسلحة إلى المتمردين الحوثيين فى اليمن منذ العام 2009 على الأقل.

وجاء التقرير بعد تحقيق أجراه خبراء، بعدما اقتادت السلطات اليمنية عام 2013 سفينة "جيهان" الإيرانية التى كانت تنقل أسلحة.

وتفيد المعلومات التى تم الحصول عليها، بأن "هذه السفينة سبقتها عمليات تسليح أخرى فى اليمن تعود إلى عام 2009"، وقد رفع التقرير إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضى.

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