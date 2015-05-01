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هجوم عنيف على ساني ليون والسبب...

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الخميس 30-04-2015 21:12

تعرّضت نجمة بوليوود المثيرة للجدل Sunny Leone إلى العديد من الانتقادات، بعد إطلاق أغنيتها الأخيرة "Aao Na" من فيلمها "Kuch Kuch Locha Hai"، وذلك بسبب جرأتها التي ظهرت بها.

Leone، البالغة من العمر 33 عاماً، تظهر في الكليب بكامل جرأتها، حيث بدت كنجمة الإغراء العالميّة Marilyn Monroe، بفستان أحمر مثير، ويشاركها النجمRam Kapoor مغازلاً إياها في إثارتها وجمالها...

يذكر أنّ فيلم Kuch Kuch Locha Hai سيعرض في دور السينما في 8 مايو 2015.

 

 

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