الأبطال الخارقون يجتاحون الصالات العربية

مما لا شك فيه أن فيلم Avengers: Age of Ultron هو الحدث السينمائي هذا الأسبوع في الصالات العربية والعالمية والأميركية.

فبعد نجاح فيلم The Avengers عام 2012 على شباك التذاكر حيث سجّل رقماً قياسياً لم يسبق أن سجّله أي فيلم في تاريخ السينما، وهو 207.4 مليون دولار إيرادات في أول نهاية أسبوع من عرضه في الصالات الأميركية، الكل يترقّب حالياً ويتساءل: هل سيتمكن Avengers: Age of Ultron من التفوّق على الجزء الأول من حيث الإرادات؟ الجواب سنعرفه في مطلع الأسبوع المقبل ولكن الأمر الأكيد في هذا الفيلم هو ظهور Ultron الذي يقرر تدمير كوكب الأرض والمعركة التي سيشنّها كل من Iron Man و Thor و Captain America و Hulk و Black Widow وغيرهم من الأبطال الخارقين لمنعه. Avengers: Age of Ultron فيلم أكشن بامتياز سينال إعجاب المشاهدين ويعرض حالياً في في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين ومصر وقطر والعراق ولبنان.