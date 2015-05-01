عاصي الحلاني ينضم إلى "العراب" ونسرين طافش تنتقل للإقامة في بيروت لتصويره

وصلت الفنانة نسرين طافش إلى بيروت لتصوير مشاهدها في مسلسل "العراب"، الذي يجري تصويره في لبنان وسوريا والإمارات العربية. ويقوم ببطولته نخبة من كبار النجوم العرب، وكان آخر من أعلنت الشركة المنتجة "سما الفن للإنتاج الفني" عن إنضمامه للأسرة المسلسل المكوّن من ستين حلقة، النجم اللبناني فارس الغناء عاصي الحلاني.

ومن المتوقّع أن ينتهي تصوير الحلقات وتجهيزها للعرض قبل بدء شهر رمضان المبارك.

وسيكون عرض هذا العمل الضخم ضمن السباق الدرامي الرمضاني على عدد من الفضائيات العربية.

وقد أعلنت النجمة نسرين طافش عن سعادتها بأن تكون من ضمن هذه الأسرة الكبيرة من كبار النجوم الذين سيحققون معاً عملاً يمكن إعتباره أحد أضخم الإنتاجات الدرامية العربية ليس لهذا العام فقط، بل لتاريخ الدراما العربية.

وشدّدت طافش على أن الإمكانيات التي رصدتها الشركة لهذا المسلسل تؤكّد أنه سيكون على مستوى المنافسة الكبيرة التي تشهدها الدراما العربية التي تتشارك فيها عدة أسماء عربية من كبار النجوم.

وبسؤالها عن رأيها بحضور الفنان عاصي الحلاني كممثل للمرة الأولى في هذا العمل الدرامي، قالت نسرين إنها تكنّ لعاصي الإعجاب الكبير كفنان له وزنه، وأنها ستكون سعيدة بالعمل معه في عمل مشترك، خصوصاً أنه سبق وحقق النجاح الكبير كفنان، وكممثل مسرحي في أضخم مسرحيات قام ببطولتها سابقاً. وتزداد سعادتها بزملاء من كبار النجوم مثل سلافه معمار، وعابد فهد، وعبد المنعم عمايري، وكنده حنّا، والفنان الذي تكنّ له محبة وإعجاب كبيرين سلوم حداد.

وستقيم نسرين طافش في بيروت طوال فترة التصوير على أن تعود لتكملة مشاهدها في سوريا والإمارات العربية المتحدة. وقد أكّد القائمون على تنفيذ المسلسل، أنه وبحسب وتيرة التصوير الحالية، سيكون جاهزاً للعرض في شهر رمضان المبارك المقبل.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي