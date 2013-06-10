فهد الكبيسي يطرح أغنية "أظلم"

بدأ الفنان القطري الشاب فهد الكبيسي استعداداته للموسم الصيفي، من خلال أغنية منفردة جديدة حملت اسم "أظلم"، يجدّد من خلالها تعاونه مع الشاعرة الأماني والملحن القطري عبد الله المناعي، بينما قام بالتوزيع الموسيقي البحريني هشام السكران.

وأكّد الكبيسي أن الأغنية تعني له الكثير، ويعتبرها من الأغنيات المتميزة من حيث الكلمات واللحن، والتي يتوقّع لها أن تحظى برضى الجمهور.

يقول فهد الكبيسي في مقدمة الأغنية:

اظلم حبيبي ما أشوفك ظالم

ولا أحس بجرحك وتقصيرك

لأني أشوفك غير كل العالم

يحقلك مالا يحق لغيرك...

تجدر الإشارة إلى أن فهد الكبيسي قام خلال الفترة الماضية بزيارة مدينة جدة، حيث شارك في جلسات "الدانة" الغنائية التي ينتجها التلفزيون السعودي وستعرض في عيد الفطر، بمشاركة الكثير من فناني الخليج العربي، وقام بتسجيل مجموعة من الأغنيات ضمن هذه الجلسة التي ضمّت معه حاتم العراقي ونجم "Arab Idol" الشاب محمد طاهر والفنان الشاب محمد هشام. ومن الأغنيات التي صوّرها "جمال الروح، إلى روحي، أسئلة، صح النوم، تجي نعشق"