بحضور بلاتر .. أبو ريدة يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي

شارك هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بصقته ممثلاً عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وشارك في الجمعية العمومية عدد كبير من الشخصيات البارزة في عالم كرة القدم، على رأسها جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ورؤساء الاتحادات القارية المختلفة.

وعقد أبو ريدة جلسة خاصة مع الأمير خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس وزراء البحرين، قبل أن يعقد جلسة أخرى مع الملك

حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك البحرين.