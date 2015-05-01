غالي: أتمنى وجود جماهير الأهلي دائما في المدرجات

أكد حسام غالي قائد النادي الأهلي أن وجود الجماهير في المدرجات يمنح الفريق مزيد من القوة والثقة.

الأهلي يستعد لاستضافة المغرب التطواني مساء السبت في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وقبل المباراة الهامة للفريق فتح الأهلي أبوابه أمام الجماهير لحضور مران الفريق لمؤازرة لاعبي الفريق قبل لقاء دوري الأبطال.

طالع - بالفيديو والصور#في_التتش - أبو تريكة ورسالة جوزيه في مران جماهيري حافل للأهلي

وتحدث غالي عقب المران قائلا: "أتمنى دائما وجود جماهير الأهلي في المدرجات فهي تمنحنا مزيدا من القوة".

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي "لكن يجب أن يكون قرار عودة الجماهير مدروسا ولا يغيب عنه الجانب الأمني".

وعن لقاء الإياب أمام المغرب التطواني، أتم غالي حديثه قائلا: "نمتلك القدرة لتخطي عقبة المغرب والتأهل".