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بالأرقام - 5 مهارات تجعل مصطفى فتحي يلعب دور ' الحاوي ' أمام الفتح الرباطي

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يعول الزمالك على مصطفى فتحي جناح الفريق في تعويض غياب الحاوي أيمن حفني أمام الفتح الرباطي بإياب دور الـ16 لكأس الكونفدرالية يوم الأحد.. فهل ينجح اللاعب الشاب؟

الخبرة تصب في صالح أيمن حفني -29 عاما- الذي صنع ستة أهداف وسجل ثلاثة في 10 لقاء. لكن طريقة اللعب متشابهة إلى حد كبير مع فتحي صاحب الـ20 ربيعا والذي سجل هدفا وصنع مثله خلال 10 مباريات.

وقبل مواجهة إياب دور الـ16 لتعويض التعادل السلبي في بين الزمالك والفتح. فالأبيض عليه أن يبادر بالهجوم ويحتاج لدور الحاوي لخلق الفرص وامتلاك الكرة وتشكيل الخطورة على الفريق المغربي.

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وفي غياب حفني للإصابة وخروجه من القائمة سيكون فتحي هو البديل الأنسب.

ويستعرض FilGoal.com مقارنة بين حفني وفتحي وشرح النقاط المتشابهة التي قد تجعل اللاعب الشاب مفتاح خطورة الزمالك..

1) التحركات

يجيد مصطفى فتحي اللعب على الطرف الأيمن وهو ما يشارك به حفني. ولكن أيضا اللاعب الشاب يمكنه أن يلعب على الطرف الأيسر.

مثلا أمام حرس الحدود تظهر خريطة تحركات فتحي أنه تواجد على الطرفين ولكن الأيمن بكثرة.

تحركات مصطفى فتحي

أما حفني في مواجهة سموحة فكانت الجبهة اليمنى أكثر المناطق التي استلم فيها الكرة.

تحركات حفني

2) التمريرات

نسبة تمريرات مصطفى فتحي الصحيحة ليست ببعيدة عن حفني. يمكنه أن يبدأ الهجمات بشكل سليم وصناعة الفرص مثل صاحب القميص 14.

ما يميز حفني أن تمريراته أكثر جرأة للأمام وفي العمق ونسبتها الصحيحة 75 %.

تحركات حفني

فتحي نسبة تمريراته الصحيحة 74% وأطوال تمريراته ممتازة واتجاهها للأمام ولكن أغلبها على الطرفين بدلا من العمق.

تحركات حفني

3) الحصول على الأخطاء

أيمن حفني هو أحد أكثر اللاعبين حصولا على أخطاء في الدوري المصري بمعدل خمسة أخطاء يحصل عليها كل مباراة.

وتوضح الصورة التالية أن حفني يعرف كيف يحصل على خطأ من أماكن قريبة من صندوق العمليات.

تحركات حفني

أما مصطفى فتحي معدل حصوله على الأخطاء 3 في كل مباراة.

تحركات حفني

4) استلام وفقد الكرة

أيمن حفني ينال ثقة زملائه كونه نجم الفريق ويظهر ذلك كونه استلم الكرة 47 مرة في مباراة سموحة. وفقدها 26 مرة.

معدل فقدان الكرة عند مصطفى فتحي يتساوى مع الحاوي (26 مرة) كما أنه ليس بعيدا عن حفني (39 مرة).

5) المراوغات

حفني حاوي الزمالك بعيد بمسافة كبيرة عن أي لاعب في الفريق من حيث المراوغات الناجحة للمنافسين. إذ يقوم بمعدل ما بين الخمس إلى تسع مراوغات في المباراة الواحدة وهو رقم كبير.

أما مصطفى فتحي فمعدل محاولات مروره من المنافس من ثلاثة إلى خمس مراوغات وهو نفس معدل لاعب مثل أحمد عيد عبد الملك.

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