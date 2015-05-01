العناية بمرض السكرى من النوع 1 تقلل الخضوع لجراحات العيون بنسبة 50%

• جراحات العيون بسبب السكرى

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة وخطيرة، حيث أفادت أن العناية المكثفة لداء السكرى من النوع 1 يمكنها أن تقلل من مخاطر الخضوع لجراحة العيون المتعلقة بالسكرى بنسبة 50 فى المئة.>ولكن بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون تحقيق هدف ضبط السكر فى الدم، فإنه بمجرد تحسن 10 فى المئة فى "الهيموجلوبين A1C"، يحدث انخفاض لمخاطر الخضوع لجراحة العيون المتعلقة بالسكرى بنسبة 35 فى المئة، وفقاً للباحثين، ويعرف "الهيموجلوبين A1C" بأنه تقدير متوسط مستويات السكر فى الدم خلال ثلاثة أشهر.

وقال مؤلف الدراسة، الدكتور ديفيد ناتان مدير مركز السكرى بمستشفى ماساتشوستس العام ومركز الأبحاث السريرية فى بوسطن، إننا نبين كيف يمكن لفترة قليلة من السيطرة على نسبة السكر فى الدم ويمكن أن تقلل من الحاجة إلى جراحة العيون.

• ما هو مرض السكرى النوع 1

• مخاطر ارتفاع نسبة السكر فى الدم

>وأوضح الباحثون أن مرض السكرى من النوع 1 هو أحد أمراض المناعة الذاتية التى تدمر قدرة الجسم على إنتاج هرمون الأنسولين من البنكرياس.>وأضاف الباحثون أن خفض مستويات السكر فى الدم أكثر من اللازم يمكن أن تكون خطرة، فى حين أن ارتفاع نسبة السكر فى الدم يمكن أن يؤدى إلى عواقب صحية على المدى الطويل، بما فى ذلك مرض العين السكرى.

نشرت نتائج الدراسة فى عدد 30 أبريل من مجلة نيو انجلاند للطب.