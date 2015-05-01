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للحامل.. كيف تتجنبين الإصابة بالالتهابات المهبلية؟

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للحامل.. كيف تتجنبين الإصابة بالالتهابات المهبلية؟ للحامل.. كيف تتجنبين الإصابة بالالتهابات المهبلية؟
الالتهابات المهبلية من المشاكل التى تعانى منها بعض السيدات نتيجة لعدة عوامل، لكن الإصابة بها أثناء الحمل له ضرر على صحة المرأة والجنين، فما هى أسباب الإصابة وطرق الوقاية.

وفى هذا السياق يقول الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد: إن المرأة أثناء الحمل تكون أكثر عرضة للالتهابات المهبلية، لأن حموضة المهبل تقل وتجعل الجدار المخاطى أقل مقاومة للبكتيريا والفطريات، وفى فصل الصيف ترتفع نسبة الإصابة بهذه الالتهابات نتيجة كثرة العرق واستخدام الماء بكثرة.

ويتابع أن تكرار الإصابة بالالتهابات الفطرية قد تكون دليلا على الإصابة بمرض السكر، وفى هذه الحالة للوقاية يتم إعطاء الزوج كبسولة مضادة للفطريات 150 جراما كل شهر، أما الزوجة يتم إعطاؤها بعض الأدوية والكريمات المضادة للفطريات والبكتيريا.

ويوضح استشارى أمراض النساء والتوليد بعض النصائح للوقاية من الالتهابات البكتيرية والفطرية، وبالأخص فى فصل الصيف، ومنها عدم استخدام الماء بكثرة وعدم تكرار التشطيف المهبلى عدة مرات فى اليوم والتجفيف جيدا وارتداء الملابس القطنية الداخلية لتجنب العرق وعدم استخدام حمامات السباحة، لأن الماء يزيد من البكتيريا والكلور يقلل من حموضة المهبل.
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