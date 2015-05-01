رسميًا.. "FDA" تصدق على طرح دواء جديد لعلاج دهون "اللُغد"

صدقت إدارة الغذاء الدواء الأمريكية "FDA" فى التاسع والعشرين من شهر إبريل الجارى على طرح دواء جديد، لعلاج الأشخاص الذين يعانون من وجود قدر كبير أو متوسط من الدهون تحت الذقن، وهو ما يعرف بــ"اللغد" أو "الذقن المزدوجة".

ويعرف الدواء باسم كايبيلا "Kybella "، ويحتوى على المادة الفعالة "حمض ديوكسى كوليك deoxycholic acid"، والذى ينتجه الجسم أيضًا، ولكن بكميات أقل ليساعد على امتصاص الدهون.

وحذرت إدارة FDA بشدة من استخدام عقار كايبيلا فى التخلص من أى دهون داخل الجسم بخلاف اللغد، نظرا لأن آلية عمل الدواء تقوم على تحلل الخلايا، وحال حقنه داخل أى نسيج آخر فإنه سيدمر الغشاء الخلوى.

وعند حقنة فى منطقة اللغد فهو يساهم فى القضاء على الدهون الموجود بها، ولكنه قد يتسبب أيضا فى تلف خلايا الجلد أسفل الذقن حال استخدامه بشكل غير صحيح.

وأوضح التقرير أن العلاج قد يستغرق وقتا طويلا، ويمكن أن يحصل الأشخاص الذين يعانون من الذقن المزدوجة على 50 حقنة كلٍ منها على حدة، قبل أن يتخلصوا من اللغد، بحيث ألا يحصل الشخص على أكثر من 6 حقن فى الشهر الواحد.

وتم التأكد من فاعلية وآمان العقار الجديد بعد خضوع 1022 شخصا لاثنين من التجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية، وساهم العقار فى الحد من دهون اللغد بشكل كبير.

ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها بعض المرضى:حدوث إصابة فى أعصاب الفك، وهو ما قد يتسبب فى ضعف فى العضلات ومشاكل فى البلع والابتسام، وكما أنه قد يتسبب فى حدوث انتفاخ وآلام وتنميل وإحمرار فى منطقة أسفل الذقن.

وتمتلك شركة " Kythera Biopharmaceuticals "، والتى تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرا لها، الحق الحصرى فى هذا الدواء.