أخبار عاجلة

أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أيمن بهجت قمر تخلّى عن تامر حسني بسبب المال

Google+ Print
أيمن بهجت قمر تخلّى عن تامر حسني بسبب المال أيمن بهجت قمر تخلّى عن تامر حسني بسبب المال

في أول رد فعل على توقّف المؤلف أيمن بهجت قمر عن استكمال كتابة فيلم "أبي خلف الشجرة"، الذي كان من المزمع أن يقوم ببطولته الفنان تامر حسني، قال المنتج أحمد السبكي في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنّ "أيمن انشغل في كتابة فوازير "مسلسليكو"، التي يقوم ببطولتها الفنان محمد هنيدي ولأنّ العمل يحتوي على ثلاثين حلقة، فضّلها أيمن على الفيلم لأن الأجر أعلى بالطبع فالأمر مادي بحت".
وتابع السبكي يقول إنه طالب أيمن برد العربون حتى لا يتسبّب في تعطيله، وبالفعل وافق وردّه إليه دون وجود أي خلافات، بل حدث الأمر بكل ود خاصة وأنه يعتبر أنّ أيمن بمثابة ابنه.
أخيراً وعن وجود بديل عن أيمن، قال السبكي "حتى الآن لا يوجد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي