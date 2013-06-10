أيمن بهجت قمر تخلّى عن تامر حسني بسبب المال

في أول رد فعل على توقّف المؤلف أيمن بهجت قمر عن استكمال كتابة فيلم "أبي خلف الشجرة"، الذي كان من المزمع أن يقوم ببطولته الفنان تامر حسني، قال المنتج أحمد السبكي في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنّ "أيمن انشغل في كتابة فوازير "مسلسليكو"، التي يقوم ببطولتها الفنان محمد هنيدي ولأنّ العمل يحتوي على ثلاثين حلقة، فضّلها أيمن على الفيلم لأن الأجر أعلى بالطبع فالأمر مادي بحت".

وتابع السبكي يقول إنه طالب أيمن برد العربون حتى لا يتسبّب في تعطيله، وبالفعل وافق وردّه إليه دون وجود أي خلافات، بل حدث الأمر بكل ود خاصة وأنه يعتبر أنّ أيمن بمثابة ابنه.

أخيراً وعن وجود بديل عن أيمن، قال السبكي "حتى الآن لا يوجد".