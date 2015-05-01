كاكا يعلن استعداده للعب الدور المطلوب مع البرازيل في كوبا أمريكا

أكد نجم كرة القدم البرازيلية ريكاردو كاكا أنه مستعد لتمثيل بلاده في بطولة كوبا أمريكا المقرر أن تعقد بعد نحو شهرين إذا ما استدعاه المدير الفني دونغا.

وحصل كاكا على لقب أفضل لاعب في العالم عام 2007 لكنه يبلغ من العمر حاليا 33 عاما ويلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين في فريق أورلاندو سيتي.

وقال كاكا "إذا قرر دونغا أنني سأكون مفيدا في الفريق فلا أمانع على الإطلاق".

وكان كاكا مستبعدا من المنتخب البرازيلي خلال منافسات بطولة كأس العالم الأخيرة والتى خسر فيها الفريق أمام ألمانيا 7-1 بقيادة المدير الفني السابق لويس فيليبي سكولاري.

وبعد الخروج المهين من البطولة قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تعيين دونغا مديرا فنيا للمنتخب الوطني بدلا عن سكولاري ومن وقتها تمكن الفريق من الفوز بجميع لقاءاته الودية التى خاضها.

وأضاف كاكا "أظن أنني أستطيع مساعدة فريق البرازيل بخبراتي ومهاراتي لكن القرار لايعود لي".

وشارك كاكا في مباراتين وديتين مع البرازيل خلال الأشهر الماضية فاز فيها السيليساو على الأرجنتين واليابان.