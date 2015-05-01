وزراء خارجية دول مجلس التعاون يعربون عن تقديرهم لدور سعود الفيصل

أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تقديرهم الكبير واعتزازهم البالغ بالدور التاريخى المميز، الذى قام به الأمير سعود الفيصل وزيرا للخارجية بالمملكة العربية السعودية فى تأسيس مجلس التعاون ودعم مسيرته.

وثـمن الوزراء الجهود المخلصة والمتفانية التى بذلها الأمير سعود الفيصل، طوال العقود الأربعة الماضية لنصرة القضايا الخليجية والعربية، والدفاع عن حقوق الأمة العربية والإسلامية فى المحافل الإقليمية والدولية، حيث كان صوته حاسما ومؤثرا فى إظهار الحقائق وإبرازها أمام المسئولين والرأى العام العالمى فى مختلف المواقف والقضايا.

ونوه الوزراء بالخصال المميزة والمناقب الحميدة التى تحلى بها الأمير سعود الفيصل، وما عرف عن سموه من حنكة مميزة وحكمة بالغة ورؤية ثاقبة وسعة اطلاع ومعرفة بدروب العلاقات الدولية، وما تمتع به سموه من دماثة خلق ورحابة صدر وعلاقات صداقة واسعة أكسبته احترام وتقدير العديد من زعماء وقادة دول العالم، وأكد الوزراء أن صاحب السمو الملكى الأمير سعود الفيصل سيبقى فى ذاكرتهم ومعهم فقيها فى السياسة، وعلما بارزا فى السياسة الخليجية والعربية والدولية.

وعبر الوزراء عن صادق تمنياتهم للأمير سعود الفيصل بالتوفيق الدائم فى مهامه الجديدة، وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء ومستشارا ومبعوثا خاصا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومشرفا على الشئون الخارجية، سائلين المولى عز وجل أن يمد فى عمر سموه ويديم عليه نعمة الصحة والعافية.

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