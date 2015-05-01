حاكم دبى: الإمارات ستكشف تفاصيل "مسبار المريخ" الأسبوع المقبل

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، أن دولة الإمارات ستكشف الأسبوع المقبل تفاصيل العلمية البحثية والهندسية لأول مشروع عربى لاستكشاف المريخ.

وغرد حاكم دبى عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: تكشف الإمارات الأسبوع المقبل التفاصيل العلمية والبحثية والهندسية لأول مشروع عربى لاستكشاف المريخ، وتمنى نائب رئيس دولة الإمارات التوفيق للمشرفين والمشاركين بالمشروع، قائلا: كل التوفيق للمهندسين والباحثين والعلماء فى هذه المهمة التاريخية لإرسال أول مسبار عربى للكوكب الأحمر.

وكان حاكم دبى قد أعلن سابقا فى تغريدة له عن قيام دولة الإمارات بالبدء فى الإعداد لإطلاق أول مسبار فضائى عربى لكوكب المريخ.

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