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فى مكالمة مسربة.. قائد الجيش السورى يؤكد لـ"الأسد"انسحاب قواته من المعارك

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فى مكالمة مسربة.. قائد الجيش السورى يؤكد لـ"الأسد"انسحاب قواته من المعارك فى مكالمة مسربة.. قائد الجيش السورى يؤكد لـ"الأسد"انسحاب قواته من المعارك
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى لمكالمة هاتفية بين العقيد سهيل الحسن، قائد قوات الجيش السورى النظامى، وبين بشار الأسد، أكد خلالها "الحسن"، أن أكثر من 800 مقاتل سورى انسحبوا من المعارك الدائرة بينهم وبين المعارضة السورية.

وقال "الحسن" خلال المكالمة: "سيدى القوات انسحبت من حاجز الزيارة والتنمية والحواجز الأخرى وها هى أمامى موجودة 800 مقاتل جميعهم يهتفون بالروح بالدم نفديك يا بشار.. بس نريد ذخيرة وكلهم سيرجعوا سيدى، نريد فقد دعمنا بالذخيرة من اللواء 85، ولن نترك إخوتنا إلا على الموت".

وأضاف قائد قوات بشار الأسد: "القائد وزير الدفاع يهديك السلام وبيقول لكم كلنا نعيش أوضاع صعبة هنا" وذلك وسط هتافات للجنود قائلين "مكتوب على الروسية بشار قائد سوريا".

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان نشر مرات عدة، فى وقت سابق، أن سهيل الحسن قائد حملة البراميل المتفجرة على مدينة حلب فى العام الماضى، وصاحب نظرية القصف الجوى المكثف خلال العمليات العسكرية التى يقودها سواء فى ريف حماة أو ريف حمص أو ريف إدلب، يتلقى أوامره بشكل مباشر من رئيس النظام السورى بشار الأسد.

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مصر 365

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