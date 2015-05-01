السعودية "تصد تعرضا للحوثيين" في نجران

مسلح حوثي في صنعاء

قالت العربية السعودية إن قواتها قتلت الخميس العشرات من المسلحين الحوثيين اليمنيين عند شنهم هجوما على مواقع حدودية سعودية في منطقة نجران جنوبي البلاد.

وجاء في بيان أصدرته قيادة الجيش السعودي ووزعته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "القوات البرية قامت اليوم الخميس بصد هجوم قامت به مجموعات من الميليشيا الحوثية ومن يساندها على حدودنا الجنوبية بقطاع نجران."

وقال البيان إن "تلك المجموعات كانت تستهدف مراكز حدودية ونقاط مراقبة سعودية."

وجاء في البيان أيضا أن "القوات البرية السعودية اشتبكت مع القوات المهاجمة، واستطاعت دحرها بمساندة ضربات جوية نفذتها القوات الجوية تجاه المجموعات، مما أدى إلى تدمير آلياتها وإعطاب معداتها المستخدمة ، وقتل العشرات من أفراد الميليشيا."

وقال البيان السعودي إن ثلاثة من جنود القوات البرية السعودية قتلوا في الهجوم.