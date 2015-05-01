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بالصور.. محافظ بنى سويف يكرم الفائزين بالبطولة العربية للمبارزين الجامعيين

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قام المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، اليوم الخميس، بتسليم الكؤوس والميداليات والدروع وشهادات التقدير للفائزين فى البطولة العربية للمبارزين الجامعيين، والتى استضافتها جامعة بنى سويف، بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والاتحاد المصرى للسلاح.

أقيمت فاعليات البطولة بالصالة المغطاة باستاد بنى سويف الرياضى.. حيث اشترك فى البطولة جامعات عربية من دولة المغرب، لبنان، البحرين، الكويت، بالإضافة إلى جامعات مصرية جامعة القاهرة وبنى سويف، وأسيوط، وحلوان وطنطا والمنوفية وقناة السويس وكفر الشيخ وجامعة المستقبل، وجامعة مدينة السادات والجامعة الكندية.

أثنى المحافظ فى كلمتة فى حفل الختام على جميع اللاعبين، وشكر الاتحاد المصرى للجامعات وجامعة بنى سويف على حسن التنظيم، فى المقابل أهدى رئيس الاتحاد درع الاتحاد للمحافظ تعبيرًا عن امتنانهم وشكرهم له على مجهوداته الجادة فى خدمة قطاع الرياضة بالمحافظة.

حضر ختام البطولة وتسليم الجوائز الأستاذ الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، ودكتور أحمد عبد الخالق، نائب رئيس جامعة بنى سويف، وأحمد سرور، مدير عام الشباب والرياضة.

رئيس اتحاد المبارزة يهدى درعا لمحافظ بنى سويف -اليوم السابع -4 -2015
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رئيس اتحاد المبارزة يهدى درعا لمحافظ بنى سويف

المحافظ يكرم الوفود العربية المشاركة -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يكرم الوفود العربية المشاركة

ويهدى رئيس الوفد درع الاتحاد -اليوم السابع -4 -2015
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ويهدى رئيس الوفد درع الاتحاد

المحافظ أثناء تكريم الفائزين -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ أثناء تكريم الفائزين

المحافظ يكرم الفائزة بالمركز الأول -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يكرم الفائزة بالمركز الأول

ويكرم الفائز بالمركز الأول -اليوم السابع -4 -2015
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ويكرم الفائز بالمركز الأول

ويصافح أحد اللاعبين -اليوم السابع -4 -2015
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ويصافح أحد اللاعبين

المحافظ يسلم الفائزين الكؤوس والدروع -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يسلم الفائزين الكؤوس والدروع

تسليم الدروع -اليوم السابع -4 -2015
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تسليم الدروع

لحظات التكريم -اليوم السابع -4 -2015
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لحظات التكريم

المحافظ يتحدث إلى إحدى الطالبات -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يتحدث إلى إحدى الطالبات

صورة تذكارية للحضور -اليوم السابع -4 -2015
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صورة تذكارية للحضور


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