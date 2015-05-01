حملة لضبط طفايات الحريق مجهولة المصدر قبل بيعها للجمهور بسوهاج

شنت إدارة مباحث تموين سوهاج، اليوم حملة مكبرة بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، وبقيادة العقيد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث التموين ، استهدفت أصحاب محلات طفايات الحريق بدائرة قسم أول سوهاج، وذلك بالاشتراك الرائد أحمد المولد، رئيس مباحث القسم.

وقد أسفرت الجهود عن ضبط حسن ى ح 40 سنة صاحب محل طفايات حريق، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لحيازته سلع مجهولة المصدر وقيامه بعمل صيانة لأجهزة الإطفاء القديمة لإعادة بيعها، وتم ضبط عدد "3" طفايات حريق– تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

كما تم ضبط سامح م ع 38 عاما صاحب محل طفايات حريق ويقيم دائرة مركز ساقلته لحيازته سلع مجهولة المصدر وقيامه بعمل صيانة لأجهزة الإطفاء القديمة لإعادة بيعها، وتم ضبط عدد "1" طفاية حريق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال إدارة مباحث التموين

وأنهت الحملة أعمالها بضبط محروس م ق 63 سنة صاحب محل طفايات حريق ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لحيازته سلعا مجهولة المصدر وقيامه بعمل صيانة لأجهزة الإطفاء القديمة لإعادة بيعها، وتم ضبط عدد "1" طفاية حريق، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال إدارة مباحث التموين تـــــــم التحفــــــــظ علــــــــــــى المضبوطـــــــات، وجـــارى الاستمرار فـى القيــــام بحملات مماثلـــــة.