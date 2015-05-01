أخبار عاجلة

كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا -
شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر -
بالصور.. ريان جيجز يزور المتحف المصري -
رامي عاشور ينسحب من بطولة الجونة للإسكواش -
خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... تنعي أسرة الناقد السينمائي سمير فريد -
السفيرة عزيزة - إحتفال الجمعية المصرية للأوتيزم باليوم العالمي للتوحد -
10 فنانين غنوا للقطبين: عبدالحليم وحماقي لـ الأهلي وشاكر ورشدي لـ الزمالك .. وأغاني لم تسمعها من قبل -
الفستان والوصيفات.. 7 لقطات مثيرة من حفل زفاف «كارمن سليمان» -
الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالفيديو..جلسة صلح بين عائلتين بشبرا الخيمة بعد قتل خطأ..ووالد يفدى ابنه بـ"كفن وخروف"

Google+ Print
بالفيديو..جلسة صلح بين عائلتين بشبرا الخيمة بعد قتل خطأ..ووالد يفدى ابنه بـ"كفن وخروف" بالفيديو..جلسة صلح بين عائلتين بشبرا الخيمة بعد قتل خطأ..ووالد يفدى ابنه بـ"كفن وخروف"
واقعة قتل خطأ أودت بحياة طالب بكلية الهندسة، على يد صديقه بسلاح خرطوش، بعدما اصطحب الثاني المجنى عليه إلى شقته واستعرض سلاحه الخرطوش فخرجت طلقة بالخطأ فى رأس صديقه، وحاول إنقاذه بنقله اللي المستشفى ولكن دون جدوى حيث دخل في غيبوبة لمدة 39 يوما ثم فارق الحياة، فى شهر فبراير عام 2913، حسبما سرد الدكتور عبد الحميد مدبولي والد القتيل.

وبعد عام ونصف من الحادثة نجح المقربون في عمل جلسات صلح بين العائلتين، انتهت المفاوضات فيها بتقديم والد الجاني “كفن” فداءا لابنه والمحبوس على ذمة قضيتين، وهما القتل وحيازة سلاح بدون ترخيص، وذبح خروف في مقابل تنازل عائلة القتيل عن قضية القتل.

وشارك اللواء محمد فتحى، مساعد مدير أمن القليوبية لمنطقة شبرا، نادي البلاستيك بمنطقة شبرا الخيمة، والشيخ حسين الخضري وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، جلسة الصلح بنادى البلاستيك، بالإضافة إلى عدد من أهالى المنطقة.

وقال والد القتيل الدكتور عبد الحميد مدبولى، “تقديم الكفن بيريح النفوس والدم اللى سال والفدية بيصلح الأمور”.

فيما أكد اللواء محمد فتحى، على دور الشرطة في الصلح بين الأطراف المتنازعة بعد أن يحكم القضاء بحكمه وأن يتخذ القانون مجراه، حسبما قال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات