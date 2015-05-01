محافظ سوهاج يكلف محمد صفوت للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ساقلتة

أصدر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم، قرارا برقم 426 يقضى بنقل محمود أحمد الخشاب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة للعمل بديوان عام المحافظة، فى إحدى الوظائف التى تتناسب مع وظيفته ودرجته المالية، وتكليف محمد صفوت رئيس الوحدة المحلية لقرية إدفا للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة.

كما أصدر محافظ الإقليم تعليماته بإخطار الأمانة العامة للإدارة المحلية بالقرار، على أن يتم العمل به منذ تاريخ صدوره اليوم الخميس 30 أبريل لعام 2015م.

جاء قرار المحافظ فى ضوء جولته التفقدية لمركز ومدينة ساقلتة بالأمس وما لمسة من حاجة ساقلتة للتطوير وتلبية احتياجات ومتطلبات الأهالى هناك ورغبته فى النهوض بالمستوى الخدمى والإدارى للمركز وتلبية احتياجات المواطنين.