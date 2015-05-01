باغنية “الليلة “أفتتح الفنان عمرو دياب حفله المقام مساء اليوم الخميس بالحديقة الصينية فى مركز المؤتمرات ،قبل أن يواصل تقديم مجموعة من أشهر أغنياته.
> عمرو قدم بالحفل أغانى “قمرين”،”انا مش انانى”،”مفيش منك”،وياه”،”هتمرد ع الوضع الحالى”،”ميدلى العالم الله”،”عندى سؤال”،”مايتحكيش عليها”،”لو ضحكت”،”جماله”،”على حبك”،”تملى معاك”
بالصور عمرودياب يفتتح حفله فى الحديقة الصينية بأغنية «الليلة»
باغنية “الليلة “أفتتح الفنان عمرو دياب حفله المقام مساء اليوم الخميس بالحديقة الصينية فى مركز المؤتمرات ،قبل أن يواصل تقديم مجموعة من أشهر أغنياته.