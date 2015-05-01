السيطرة على حريق بعربة توليد القوى بالقطار 986 ببلوك 2 بسكة حديد سوهاج

تمكنت قوات الحماية، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، مدير الإدارة بالتعاون مع العاملين بسكك حديد سوهاج، من السيطرة على حريق شب، منذ قليل، بغرفة الباور بالقطار 986 القادم من القاهرة فى اتجاه قنا دون وقوع خسائر بشرية أو تعطل لحركة سير القطارات، وذلك بجوار بلوك 2 دائرة قسم ثان سوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من شرطة السكة الحديد يفيد بتوقف حركة قطار عقب نشوب حريق بعربة توليد القوى "الباور"، وتم السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقاده المقدم عمر مهران رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، والرائد أحمد المراغى معاون مباحث القسم بنشوب حريق بعربة توليد القوى "الباور" بالقطار رقم 986 القادم من القاهرة فى اتجاه قنا، وتم السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية والعاملين بهئية السكة الحديد وبالتعاون دون وقوع خسائر بشرية.

وأشارت المعاينة الأولية للحريق أن سبب الحريق ارتفاع درجة حرارة الجو مع وجود شرذ بأحد الأسلاك داخل العربة، وتم سحب القطار للحوش ولم تشهد حركة سير القطارات أى تأخير أو توقف.

>وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.