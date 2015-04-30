أخبار عاجلة

كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا -
شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر -
بالصور.. ريان جيجز يزور المتحف المصري -
رامي عاشور ينسحب من بطولة الجونة للإسكواش -
خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... تنعي أسرة الناقد السينمائي سمير فريد -
السفيرة عزيزة - إحتفال الجمعية المصرية للأوتيزم باليوم العالمي للتوحد -
10 فنانين غنوا للقطبين: عبدالحليم وحماقي لـ الأهلي وشاكر ورشدي لـ الزمالك .. وأغاني لم تسمعها من قبل -
الفستان والوصيفات.. 7 لقطات مثيرة من حفل زفاف «كارمن سليمان» -
الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لعودة «السيسى»

Google+ Print
فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لعودة «السيسى» فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لعودة «السيسى»

افتتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى أبوابها منذ قليل، استعدادًا لعودة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد انتهاء جولته الخارجية والتى زار خلالها دولتى قبرص وأسبانيا، وانتظمت الخدمات الأمنية بمحيط صالة الرئاسة وتسلمت القوات المختصة تأمين صالة الرئاسة لحين وصوله. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اختتم زيارته لأسبانيا مساء اليوم الخميس، وذلك بعد أن التقى الملك فيليب السادس، ملك أسبانيا، وأجرى لقاءات مع رئيس مجلس النواب ورؤساء المجموعات البرلمانية والحزبية، حيث بحث آفاق التعاون المستقبلى بين وأسبانيا فى مختلف المجالات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية

مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية

كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا

كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا

شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر

شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر

بالصور.. ريان جيجز يزور المتحف المصري

بالصور.. ريان جيجز يزور المتحف المصري