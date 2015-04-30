فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لعودة «السيسى»

افتتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى أبوابها منذ قليل، استعدادًا لعودة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد انتهاء جولته الخارجية والتى زار خلالها دولتى قبرص وأسبانيا، وانتظمت الخدمات الأمنية بمحيط صالة الرئاسة وتسلمت القوات المختصة تأمين صالة الرئاسة لحين وصوله. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اختتم زيارته لأسبانيا مساء اليوم الخميس، وذلك بعد أن التقى الملك فيليب السادس، ملك أسبانيا، وأجرى لقاءات مع رئيس مجلس النواب ورؤساء المجموعات البرلمانية والحزبية، حيث بحث آفاق التعاون المستقبلى بين مصر وأسبانيا فى مختلف المجالات.