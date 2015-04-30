بالفيديو.. الطلاق بسبب الفيسبوك فى نشرة جديدة مع دينا عبد العليم وحسن مجدى

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار..

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلا للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

مصريون يستقبلون السيسى بـالطبول فى إسبانيا.. والرئيس يصافحهم

القبض على شرطى يبيع الأقراص المخدرة للسجناء داخل قسم إمبابة

فضيحة جديدة.. ممثلة تدعى تصوير “فيلم إباحى جديد” بالأهرامات

تراجع حاد فى أسعار الذهب بالسوق المحلى.. وعيار 21 يفقد 6 جنيهات

ضبط شبكة دعارة من عائلة واحدة.. ويعترفون: “بنشتغل علشان نفتح كبارية”

تصريحات إيناس الدغيدى عن الجنس “اتحرقت فى 100 فيلم عربى”

القبض على 3 أشخاص سرقوا 410 آلاف من حساب متسولة فى البنوك بالزقازيق

دراسة: فيس بوك وتويتر السبب وراء تزايد حالات الطلاق حول العالم