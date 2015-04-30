3 إطلالات رائعة مستوحاة من عالم البحار

عالم البحار واسع جدّاً ومتنوّع، ولطالما شكّل مصدر وحي للفنانين في جميع المجالات، ولمصمّمي الأزياء بشكل خاص، الذين يعودون لهذا الموضوع بشكل مستمرّ ومن زوايا مختلفة، وخصوصاً في فصل الصيف. ومن ضمنهم العلامة التجاريّة Paul Ka التي قدّمت مجموعة صيفيّة مستوحاة من البحّارة ومن الحياة على السفن.

وقد ضمّت هذه المجموعة قطعاً مميّزة من الملابس والأكسسورات، بألوان تدرّجت ما بين الأزرق الداكن، والرمادي والزهر الفاتح، وعلى أقمشة جمعت بين الجينز والقطن والأقمشة المحاكة الناعمة، بالإضافة إلى الجلد على الأكسسوارت، من حقائب وأحذية. وقد تنوّعت التصاميم بين الفساتين الصيفيّة القصيرة وسراويل وشورتات الجينز، وبين التوبات التي جاءت بتصميمين، إمّا مع أكمام طويلة، أو من دون أكمام بقصّة تشبه "الجيليه". وقد زيّنت الملابس أزرارٌ ذهبيّة صغيرة، كإشارة إلى ألبسة البحّارة.

حقائب اليد تنوّعت بين المتوسّطة الحجم والكبيرة، بتصاميم تجمع بين الأناقة والعمليّة، حيث بإمكانك حملها من الصباح إلى المساء. أما الأحذية، فمريحة وتصاميمها جميلة تلائم المرأة العمليّة بكعب متوسّط الارتفاع، دخلها قماش شبكي، أو زُيّنت بوردة كبيرة في مقدّمتها.

شاهدي تنسيقات الملابس الثلاثة، واختاري منها الفستان، السروال، أو الشورت، بناءً على نمطك الذي تفضّلين، وتألّقي بإطلالة صيفيّة أنيقة ومريحة.

سيعجبك أيضاً: