من هندسة أي دبليو سي ومن تصميم الأطفال

في حفل توزيع جوائز لوريوس العالمية الداعمة لاستخدام الرياضة من أجل الخير الذي أقيم في شانغهاي، قدمت دار "أي دبليو سي شافهاوزن" IWC Schaffhausen نسخة خاصة ومحدودة لساعة Ingenieur Automatic مع رمز لوريوس الأزرق على الميناء. وتأتي هذه الساعة الرياضية في إطار التزام الدار الطويل الأمد تجاه مؤسسة لوريوس للمحافظة على أحد أعظم تقاليد صناعة الساعات السويسرية: تخصيص جزء من عائدات المبيعات لمساعدة الاطفال ذوي الإعاقة في المناطق المنكوبة حول العالم. يصوّر النقش على ظهر الساعة فتاة من اوغندا فازت في مسابقة الرسم للأطفال التي ترعاها أي دبليو سي. ويمثل التعاون مع لوريوس أحد الالتزامات المتعددة التي تدعمها الدار بشكل فاعل في المجالين الاجتماعي والبيئي بناءً على تشاطرهما لعدد من القيم المشتركة.

في لقاء ضمّ أفضل الرياضيين والرياضيات في العالم في حفل توزيع جوائز لوريوس الرياضية العالمية في شانغهاي، شهد هذا الحدث كذلك الكشف عن ساعة رياضية من صنع دار الساعات السويسرية أي دبليو سي شافهاوزن حملت اسم Ingenieur Automatic Edition “Laureus Sport for Good Foundation” (رقم IW323909) وهي التاسعة في سلسلة من الاصدارات الخاصة التي تطرحها الدار بصورة تقليدية دعماً لتعاونها مع مؤسسة لوريوس. وانضمّ إلى جوريس فيربرغ، المدير التنفيذي لدار أي دبليو سي شافهاوزن شمالي شرق آسيا، وادوين موسيس، رئيس مجلس إدارة أكاديمية لوريوس العالمية الرياضية، لاعب الجمباز الفني الصيني والفائز بعدة ميداليات ذهبية اولمبية وبطل العالم، لي كزيوبينغ. وقدموا سوية ساعة كلاسيكية محدودة الاصدار إلى الصحافة، يحاكي ميناؤها أزرق لوريوس المميز للإشارة إلى أن مهمتها تتجاوز مجرد استخدامها لتحديد الوقت؛ إذ يعود جزء من عائدات بيعها لدعم نشاطات مؤسسة لوريوس الداعمة لاستخدام الرياضة من أجل الخير، التي تهدف مشاريعها الاجتماعية المتعلقة بالرياضة إلى إحداث تغيير ايجابي في حياة الاطفال ذوي الإعاقة حول العالم.