ممثلة البورنو الأمريكية تنفي تسجيلها فيلم “جنسي” في منطقة الهرم

نفت ممثلة البورنو الأمريكية “كارمن دي لوز” تسجيلها فيلم “جنسي” في منطقة الهرم.

ونشرت الممثلة الأمريكية تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها إنها جاءت إلى مصر من أجل الزيارة فقط وإنها استمتعت بمصر كثيرًا كمكان سياحي، لم تصور فيلمًا بها.

لكن يبدو أن كارمن أرادت استغلال اهتمام وسائل الإعلام بما نشرت فعادت ومسحت ما دونته وكتبت تغريدة جديدة ترحب فيها بالمصريين الذين لم يتوقفوا عن التدوين لها منذ نشر أخبارها.

يذكر أن كارمن وصلت إلى القاهرة يوم 22 أبريل الجاري على متن الخطوط الجوية المصرية “مصر للطيران”.