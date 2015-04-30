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صعوبة القراءة ترفع مخاطر الوفاة المبكرة لمرضى القلب

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صعوبة القراءة ترفع مخاطر الوفاة المبكرة لمرضى القلب صعوبة القراءة ترفع مخاطر الوفاة المبكرة لمرضى القلب
قد يكون مرضى فشل القلب أكثر عرضة للوفاة، بعد دخول المستشفى إذا كان لديهم صعوبة فى القراءة والفهم واستخدام المعلومات الصحية، وفقا لدراسة جديدة، نشرت مؤخرا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health day News".

أضرار عدم فهم المعلومات الطبية


>قالت مؤلفة الدراسة الدكتورة كانديس مسناوجهتون، وهى أستاذة فى طب الطوارئ فى المركز الطبى لجامعة فاندربيلت فى ناشفيل بولاية تنيسى، الأمريكية، أن مرضى القلب غير المتعلمين الذين يعانون من الأمية، قد ينتهى بهم الأمر إلى الذهاب لمستشفى لمعاناتهم من قصور القلب الحاد، الذى يجعلهم أكثر عرضة للموت المبكر بنسبة 34?، وذلك إذا لم يفهموا المعلومات المقدمة من الأطباء والممرضين.

أضرار انخفاض مهارات القراءة والكتابة على صحة المرضى


>وأوضحت الباحثة كانديس أن المرضى الذين يعانون من انخفاض مهارات القراءة والكتابة قد يجدون صعوبة فى التواصل مع مقدمى الرعاية الصحية، وممارسة نظام الرعاية الصحية، والتعرف على أعراض الأمراض، ومعرفة متى وكيفية الاتصال بالطبيب، لافتة إلى أن مرضى فشل القلب يتعرضون لمجموعة "مذهلة" من التعليمات الطبية عند خروجهم من المستشفى.

وأضاف الباحثون، إذا لم يكن المريض على علم بكيفية اتخاذ أدويته، فإن أعراض المرض قد تزداد سوءا، وأنه قد يحتاج إلى دخول المستشفى لعلاج أعراضه، ونشرت نتائج الدراسة فى عدد 30 إبريل من مجلة جمعية القلب الأمريكية.

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مصر 365