جاريدو: موقف المغرب التطواني ' غير محترم '

يرى الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنادي الأهلي أن رفض نادي المغرب التطواني باللعب باستاد السويس يعد موقف "غير محترم من النادي المغربي".

الأهلي يستعد لاستضافة المغرب التطواني مساء السبت في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وبعد أن طلب الأهلي إقامة المباراة باستاد القاهرة ولكن رفض الأمن جعله ينقلها للسويس قبل أن تعود لبتروسبورت بسبب تمسك المغرب التطواني.

وعن موقف المغرب التطواني قال جاريدو في تصريحات للصحفيين: "موقف المغرب التطواني غير محترم".

وأضاف "بتروسبورت ليس الأفضل بالنسبة لنا".

وأتم "هم يحاولون صنع أي معوقات لأنهم يعرفون قدراتنا جيدا".

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين من أجل تخطي عقبة المغرب التطواني والتأهل لدور المجموعات من دوري الأبطال.