أخبار عاجلة

كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا -
شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر -
بالصور.. ريان جيجز يزور المتحف المصري -
رامي عاشور ينسحب من بطولة الجونة للإسكواش -
خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... تنعي أسرة الناقد السينمائي سمير فريد -
السفيرة عزيزة - إحتفال الجمعية المصرية للأوتيزم باليوم العالمي للتوحد -
10 فنانين غنوا للقطبين: عبدالحليم وحماقي لـ الأهلي وشاكر ورشدي لـ الزمالك .. وأغاني لم تسمعها من قبل -
الفستان والوصيفات.. 7 لقطات مثيرة من حفل زفاف «كارمن سليمان» -
الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جاريدو: موقف المغرب التطواني ' غير محترم '

Google+ Print
جاريدو: موقف المغرب التطواني ' غير محترم ' جاريدو: موقف المغرب التطواني ' غير محترم '

يرى الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنادي الأهلي أن رفض نادي المغرب التطواني باللعب باستاد السويس يعد موقف "غير محترم من النادي المغربي".

الأهلي يستعد لاستضافة المغرب التطواني مساء السبت في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وبعد أن طلب الأهلي إقامة المباراة باستاد القاهرة ولكن رفض الأمن جعله ينقلها للسويس قبل أن تعود لبتروسبورت بسبب تمسك المغرب التطواني.

وعن موقف المغرب التطواني قال جاريدو في تصريحات للصحفيين: "موقف المغرب التطواني غير محترم".

وأضاف "بتروسبورت ليس الأفضل بالنسبة لنا".

وأتم "هم يحاولون صنع أي معوقات لأنهم يعرفون قدراتنا جيدا".

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين من أجل تخطي عقبة المغرب التطواني والتأهل لدور المجموعات من دوري الأبطال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع